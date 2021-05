Quand Trump voulait faire rentrer tous les soldats US

Tout en s’évertuant à prouver (sans succès) que sa défaite face à Joe Biden était truquée, Donald Trump a tenté une autre manœuvre en secret. Le 9 novembre 2020, l’un des plus proches collaborateurs du président sortant a fait parvenir une note manuscrite au colonel Douglas Macgregor. «Voici ce que le président veut que vous fassiez», annonçait ce mémo secret. Dans ce texte, Donald Trump demandait au Pentagone de «nous faire sortir» d’Afghanistan, d’Irak et de Syrie, de «terminer le retrait d’Allemagne» et de «nous faire sortir» d’Afrique, selon Axios.

Le colonel Macgregor, qui venait de se voir offrir le poste de conseiller principal du secrétaire à la Défense par intérim Christopher Miller, a expliqué à John McEntee qu’il ne pensait pas qu’une mesure aussi radicale serait possible avant la fin du mandat du président. «Alors faites tout ce que vous pouvez», a répondu le conseiller du président. Deux jours plus tard, une courte note a été livrée à Christopher Miller, qui venait d’être nommé secrétaire à la Défense. Il était cette fois question de retirer toutes les forces américaines de Somalie avant le 31 décembre 2020 et toutes les troupes d’Afghanistan avant le 15 janvier 2021.

Horrifiés par ces ordres

Les principaux dirigeants militaires, qui ne partagent pas la même vision du monde que Donald Trump, auraient été horrifiés par ces ordres. Quand il est devenu clair que la victoire de Joe Biden n’allait pas être annulée, John McEntee a fait pression pour que des personnes loyales au président sortant soient nommées à des postes stratégiques au Pentagone. L’objectif était d’aller contre l’avis des généraux et de retirer les États-Unis de leurs positions dans le monde d’une manière qui pourrait difficilement être contrecarrée par l’administration Biden.

Le nouveau président a annoncé le 14 avril qu’il retirerait les troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre. Malgré le scepticisme de longue date de Joe Biden concernant le maintien des forces étasuniennes en Afghanistan, Donald Trump s’est attribué le mérite d’une telle décision. Il a en effet expliqué à Axios qu’il avait «construit un train qu’on ne pouvait pas arrêter».

(L'essentiel/joc)