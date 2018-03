Deux avions se percutent sur la piste à Tel Aviv

Un avion de la compagnie allemande Germania qui sortait à reculons de sa place de parking a heurté mercredi un appareil de la compagnie israélienne El-Al, sans faire de blessés, a-t-on indiqué de sources aéroportuaires.

La queue de l'Airbus allemand a heurté celle du Boeing 747 israélien qui était garé à proximité, provoquant quelques dégâts aux deux appareils. Aucun des passagers n'a été blessé, a-t-on ajouté de mêmes sources.

Les autorités aéroportuaires ont ouvert une enquête sur cet incident, a-t-on ajouté de mêmes sources sans donner d'autres détails.

#BREAKING: Near collision between 2 planes in Israel's Ben Gurion airport: The wing of a Germania plane crashed into an El Al Plane - No one was injured pic.twitter.com/JkJByDYoC5