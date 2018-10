Violée et battue, Zeinab a finalement été exécutée

Zeinab Sekaanvand, 24 ans, «a été exécutée en Iran ce matin. Elle était mineure lorsqu'elle a été arrêtée et a été condamnée à l'issue d'un procès inéquitable. Elle disait avoir été torturée en détention par des policiers», a affirmé Amnesty International sur Twitter. Selon l'organisation de défenses des droits de l'homme, la jeune femme avait été condamnée à mort en 2014, après avoir été reconnue coupable du meurtre de son mari, qu'elle avait épousé alors qu'elle n'avait que 15 ans, et qui l'agressait physiquement et verbalement.

24-year-old Zeinab was executed in Iran this morning. She was a child when arrested & convicted after an unfair trial. She said male police officers tortured her in detention. We’ll issue a response soon. Pls RT & tell @khamenei_ir @JZarif to stop sentencing children to death! pic.twitter.com/ZmzVHw6TyA