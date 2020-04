La police sonne alors qu'il découpe son épouse

‘Police walked in on domestic abuser dismembering his wife’ https://t.co/zXh2yeXFkp pic.twitter.com/lSPOTqmQ6t — TotalNews (@TotalNewsUK) April 27, 2020

Sans nouvelles d’Amber Farren depuis plusieurs jours, sa famille était tellement inquiète qu’elle a fini par alerter la police. Vendredi, des officiers de la police d’État de New York ont débarqué chez l’Américaine, dans la région de Buffalo, pour s’assurer qu’elle allait bien. Ils ont rapidement obtenu la réponse à leur question, rapporte People.

Présent dans la maison, l’époux de la disparue a commencé par expliquer qu’Amber avait «quitté la région». Mais face à l’insistance des forces de l’ordre, Philipp Farren a lâché «quelques aveux», peut-on lire dans le rapport de police. Il s’est finalement avéré que plus tôt dans la semaine, l’homme avait tiré sur sa femme et qu’il était en train de la démembrer quand la police est arrivée.

Des signes de violence domestique

Une autopsie est en cours pour déterminer les causes de la mort d’Amber. Son mari, âgé de 52 ans, a été arrêté et mis en examen pour meurtre au second degré. Tandis que l’enquête suit son cours, la famille de la victime tente de panser ses plaies. «Elle était une gentille fille au grand cœur. Elle aurait fait n’importe quoi pour n’importe qui, et sa vie se termine ainsi», confie sa tante Bonne Mineo à WKBW.

Les proches d’Amber disent avoir détecté des signes de violence domestique avant sa mort. Ils s’appuient notamment sur des images enregistrées par la caméra de surveillance d’un voisin. Elles montrent l’Américaine se tenir sur son porche et demander de l’aide à un policier. «Ma sœur a été assassinée. Son mari l’a tuée et l’a laissée au sol pendant plusieurs jours», s’indigne Ashley Ryan.

(L'essentiel/joc)