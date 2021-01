Trois otages libérés par la rébellion rakhine

Un groupe rebelle opérant dans le nord-ouest de la Birmanie, dans l'Etat Rakhine, a libéré trois membres du parti au pouvoir, kidnappés en novembre dernier, a annoncé vendredi l'armée birmane. Après des «discussions», les trois otages ont été libérés ainsi que trois soldats qui étaient aux mains de l'Armée d'Arakan (AA), a indiqué l'armée dans un communiqué.

Remis sains et saufs à des militaires par leurs ravisseurs, ils ont été ramenés par hélicoptère vers la capitale régionale Sittwe. L'AA a confirmé leur libération, expliquant qu'ils avaient été kidnappés «dans un but politique, pour des objectifs de guerre et la révolution».

Ce mouvement rebelle lutte pour plus d'autonomie pour l'ethnie bouddhiste rakhine dans cette région éponyme frontalière du Bangladesh, secouée par des conflits ethniques et religieux, et interdite d'accès à la presse.

(L'essentiel/afp)