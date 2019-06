Un aéroport géant à Pékin pour les 70 ans du régime

Les millions de passagers qui atterriront chaque année à l'aéroport international de Pékin-Daxing pourront voir depuis les hublots une sorte d'étoile de mer surdimensionnée aux reflets cuivrés: la nouvelle aérogare et ses cinq branches donnant accès aux avions à partir d'un cœur central.

Les travaux ont officiellement pris fin dimanche, à la date prévue, avant une inauguration le 30 septembre... à la veille de l'anniversaire de la fondation de la République populaire le 1er octobre 1949 par Mao Tsé-toung. Ce 70e anniversaire devrait s'accompagner d'un gigantesque défilé militaire au cœur de Pékin, pour la plus grande gloire du président Xi Jinping, qui passera les troupes en revue.

Aéroport futuriste

L'inauguration d'un nouvel aéroport futuriste s'inscrit parfaitement dans la ligne du «rêve chinois» qu'il offre à ses compatriotes. Avec son terminal unique, le nouveau site, installé à 46 km au sud de la place Tiananmen, doit désengorger l'actuel aéroport international de Pékin-Capitale, dont les trois terminaux sont situés au nord-est de la métropole tentaculaire de 21 millions d'habitants. Il devrait fonctionner à plein régime en 2025, avec quatre pistes d'atterrissage et une capacité de 72 millions de passagers par an.

À l'horizon 2040, l'infrastructure disposera de huit pistes, dont une à usage militaire. Elle sera en mesure d'accueillir 100 millions de passagers, ce qui en ferait la plus grande aérogare du monde en termes de capacité voyageurs, selon ses concepteurs. À l'heure actuelle, l'aéroport d'Atlanta, aux États-Unis, dépasse déjà la cote des 100 millions de passagers, mais avec deux terminaux. À titre de comparaison, tous les terminaux de Paris-Charles-de-Gaulle, 10e aéroport mondial, ont traité moins de 70 millions de passagers en 2017.

700 000 m2

L'actuel aéroport de Pékin-Capitale, deuxième du classement mondial, arrive déjà à saturation, avec un peu plus de 100 millions de passagers annuels. Avec la hausse du niveau de vie et l'appétit des Chinois pour les voyages, le transport aérien est en plein boom dans le pays asiatique: selon l'Association du transport aérien international (Iata), au milieu des années 2020, la Chine passera devant les États-Unis pour devenir le premier marché aérien du monde.

En 2037, le pays comptera 1,6 milliard de voyages en avion par an, soit un milliard de passagers de plus qu'en 2017. Dans ces conditions, la capitale s'attend à recevoir 170 millions de passagers en 2025, répartis entre ses deux aéroports. Avec une superficie de 700 000 m2, le nouveau bâtiment revendique le titre de plus grand terminal aéroportuaire du monde. Le bâtiment est recouvert par un toit d'un seul tenant qui représente la superficie de... 25 terrains de football. Des ouvertures dans la toiture permettent d'amener la lumière du jour jusqu'aux niveaux les plus bas de la structure.

À la différence des aérogares classiques, le nouveau bâtiment est tout en hauteur, avec deux niveaux pour les départs et autant pour les arrivées. Une gare métro/TGV est installée directement sous le terminal. Une ligne express doit permettre de rejoindre le centre-ville en une vingtaine de minutes, mais la liaison avec l'actuel aéroport, distant de 67km, risque d'être plus compliquée. Le projet a coûté 120 milliards de yuans (15 milliards d'euros), 400 en comptant les raccordements ferroviaires et routier.

(L'essentiel/afp)