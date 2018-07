Donald Trump évoque déjà son second mandat

Donald Trump a annoncé samedi dans un entretien au Mail on Sunday son intention de briguer un second mandat lors de l'élection présidentielle américaine de 2020: «Il semble que tout le monde veuille que je me représente». M. Trump, dont la visite de quatre jours en Grande-Bretagne prend fin ce dimanche, estime que les démocrates ne sont pas en mesure de lui opposer un candidat crédible. «Je ne vois pas qui pourrait me battre en 2020. Je les connais tous et je ne vois personne», a-t-il fanfaronné.

Dans cet entretien, le chef de la Maison-Blanche livre aussi des détails de sa conversation avec la reine Elizabeth II, une démarche inhabituelle. Le président américain Donald Trump semble avoir enfreint le protocole royal en rendant publique sa conversation privée avec la reine Elizabeth II qui, selon lui, estime que le Brexit est un «problème très complexe». Le président, qui déjà a provoqué l'ire des autorités durant sa visite de quatre jours en Grande-Bretagne en critiquant la Première ministre Theresa May pour la manière dont elle gère le Brexit, a rencontré la reine vendredi au château de Windsor. «Elle a dit que c'est un problème très complexe, je pense que personne n'imaginait à quel point ça allait être compliqué», a-t-il dit.

Donald Trump a aussi affirmé avoir dit à Mme May que Londres devrait obtenir une «dérogation» sur le Brexit avec l'UE, de manière à pouvoir ensuite réaliser un accord commercial exhaustif avec les États-Unis. Malgré une série de désaccords diplomatiques entre la Grande Bretagne et M. Trump, Theresa May espère parvenir rapidement à un tel accord après avoir quitté l'UE. Après avoir participé au sommet de l'OTAN et effectué une visite officielle en Grande-Bretagne, le président américain se trouve en Écosse en attendant de rencontrer lundi son homologue russe Vladimir Poutine à Helsinki, en Finlande.

(L'essentiel/afp)