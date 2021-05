Une attaque armée fait 18 morts dont deux enfants

Dix-huit personnes, dont deux enfants, ont été abattues dans une vallée péruvienne reculée de culture de coca, les forces armées attribuant ces meurtres à des combattants isolés de la guérilla maoïste du Sentier lumineux. Cette tuerie pourrait faire monter les tensions dans la campagne polarisée du second tour de la présidentielle du 6 juin. La candidate populiste de droite Keiko Fujimori accuse son rival de gauche radicale Pedro Castillo d'être lié à l'aile politique du Sentier lumineux, ce qu'il nie farouchement. M. Castillo s'est empressé de dénoncer sur Twitter «cet acte terroriste», Mme Fujimori fustigeant des «actes sanglants».

«Nous en sommes à 18» villageois tués dans le village de San Miguel del Ene, dans la vallée des fleuves Apurimac, Ene et Mantaro (centre-sud), principal secteur de production de la coca au Pérou, a annoncé le chef de la police antiterroriste Oscar Arriola à la télévision. Les victimes sont dix hommes et six femmes, outre les deux enfants.

Des tracts ont été trouvés

Dans cette région opère encore, selon le gouvernement, le Sentier lumineux, guérilla maoïste qui a combattu l'armée péruvienne entre 1980 et 2000, causant des milliers de victimes. «Ces faits nous rappellent l'époque de barbarie et de terreur qu'a vécue le pays pendant plus de vingt ans, qui a fait plus de 70 000 morts et un grand nombre de disparus», s'est inquiété l'archevêque Miguel Cabrejos, président du Conseil épiscopal d'Amérique latine.

«Des tracts ont été trouvés sur le site, exhortant la population à ne pas participer au processus électoral de 2021», a indiqué l'armée dans un communiqué, attribuant l'attaque à une colonne du Sentier lumineux dirigée par Victor Quispe Palomino, dit «Camarade José».

