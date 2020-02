Une voiture-​​bélier fauche un groupe de soldats

Une attaque à la voiture-bélier a fait 14 blessés, dont une majorité de soldats israéliens, avant l'aube jeudi près de bars et de restaurants dans le centre de Jérusalem, ont indiqué les autorités israéliennes. «Une attaque à la voiture-bélier a été perpétrée à Jérusalem. Un soldat a été grièvement blessé et évacué vers un hôpital (...) 11 autres soldats ont aussi été légèrement blessés», a indiqué l'armée israélienne, évoquant une «attaque terroriste».

Le Hamas salue l'attaque comme une «réponse» au plan américain



Le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a salué jeudi l'attaque à la voiture-bélier ayant blessé une dizaine de soldats israéliens à Jérusalem, la considérant comme une «réponse» au plan de Donald Trump pour le Moyen-Orient. «L'opération de la résistance dans le centre de Jérusalem occupée est une réponse tangible de notre peuple au plan de destruction de Trump», a déclaré le porte-parole du Hamas Hazem Qassem dans un communiqué.

L'organisation de secouristes Magen David a dit avoir «traité et évacué» 14 personnes près de la «First station», l'une des attractions de la vie nocturne située à Jérusalem-Ouest mais à la lisière de la partie orientale de la ville, secteur palestinien occupé et annexé par Israël. Selon la police israélienne, la voiture a foncé sur la foule vers 01h45 (04h45 au Luxembourg) sur l'avenue contournant cette ancienne gare ottomane reconvertie en lieu de loisirs, avec des bars et surtout des restaurants. «Des unités de police et les secouristes sont arrivés sur les lieux et tentaient de retrouver le véhicule. Une enquête pour terrorisme a été ouverte», a annoncé le porte-parole de la police israélienne Mickey Rosenfeld.

«Martyr»

«J'ai traité une personne qui était dans un état grave après avoir souffert un traumatisme», a dit Aharon Pomp, un secouriste de l'organisation United Hatzalah, qui a dit dans un message aux médias avoir traité au moins huit personnes pour des traumatismes. En Cisjordanie occupée, un Palestinien a été tué et sept autres blessés dans des heurts avec l'armée israélienne tôt jeudi à Jénine (nord), selon des sources officielles et des témoins. Selon l'agence officielle palestinienne Wafa, Yazan Abou Tabikh, 19 ans, a été tué par un tir israélien. Un photographe de l'AFP sur place a vu la dépouille du Palestinien tué à l'hôpital de Jénine, où des dizaines d'hommes scandaient «martyr», en transportant le corps sur un brancard.

Les heurts ont éclaté après la démolition par l'armée israélienne de la maison d'Ahmed Qanbah, un Palestinien membre d'un commando ayant mené une attaque en 2018 qui a tué un rabbin près de Naplouse, en Cisjordanie occupée, selon l'armée israélienne. Dans la foulée de cette attaque, l'armée avait détruit la maison de la famille d'Ahmed Qanbah, conformément à sa politique de démolition des résidences de personnes responsables d'attaques. La résidence d'Ahmed Qanbah avait été rebâtie selon les militaires, qui ont procédé jeudi à une nouvelle démolition, provoquant des heurts dans le secteur, des témoins faisant état de jeunes lançant des pierres sur les soldats.

L'armée israélienne a pour sa part indiqué que des hommes avaient lancé des engins explosifs et ouvert le feu sur des militaires, qui ont répliqué avec des tirs afin de «lever la menace». Mercredi, un jeune Palestinien avait été tué par un tir israélien alors que des manifestants avaient tiré des projectiles et un cocktail Molotov contre des militaires à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée.

?? – UPDATE: Footage from the scene of the possible car ramming in Jerusalem. 3 of those injured are reportedly IDF soldiers, one in critical condition. #Israelpic.twitter.com/SgTEp6JOX7– ®?BELAAZ (@TheBelaaz) February 6, 2020

(L'essentiel/afp)