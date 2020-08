Les États-​​Unis veulent toujours se retirer d'Irak

Donald Trump a réaffirmé jeudi, en présence du nouveau chef du gouvernement irakien, sa volonté de retirer les troupes américaines d'Irak, mais sans préciser de calendrier. Le président des États-Unis a reçu pour la première fois à la Maison-Blanche Moustafa al-Kazimi, nommé en mai. L'accueil a été chaleureux pour ce Premier ministre réputé être plus pro-américain que son prédécesseur. «Nous avons une très, très bonne relation depuis le début», a dit le milliardaire républicain au sujet du dirigeant irakien, qui l'a remercié en retour pour le soutien américain.

À 74 jours de l'élection présidentielle, Donald Trump a renoué avec sa promesse de désengagement des théâtres d'opérations coûteux du Moyen-Orient. «À un moment donné, nous serons évidemment partis», a-t-il dit, en se félicitant d'avoir réduit les troupes «à un niveau très, très bas». «Nous avons retiré nos soldats d'Irak assez rapidement, et nous avons hâte de ne plus avoir besoin d'être sur place, car l'Irak pourra vivre sa vie et se défendre tout seul», a-t-il insisté. Moustafa al-Kazimi a ensuite affirmé que son pays n'avait «absolument pas besoin de troupes de combat en Irak, mais de formation et de coopération en matière de sécurité».

Aucun calendrier

Le sort des quelque 5 000 soldats et diplomates américains encore déployés en Irak depuis la guerre antijihadiste est plus que jamais sur la table depuis la vague de sentiment antiaméricain qui a suivi l'assassinat du général iranien Qassem Soleïmani à Bagdad. Le Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires intégrée à l'État irakien mais alliée de l'Iran, réclame au Parlement l'expulsion des troupes américaines. Un retrait progressif est rendu possible, selon le gouvernement américain, par les succès contre le groupe jihadiste État islamique, même si les observateurs jugent que les forces irakiennes sont encore loin d'être en mesure d'assurer seules la défense antijihadiste.

Mais aucun détail n'a été rendu public sur les délais. Face à l'insistance des journalistes qui voulaient connaître un calendrier, le président Trump s'est tourné vers son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui a balayé à son tour les questions: «Dès que l'on aura pu mener à bien notre mission». «Le président a dit très clairement qu'il voulait ramener nos forces au niveau le plus bas le plus rapidement possible», a-t-il encore éludé.

(L'essentiel/afp)