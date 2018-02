«Ils sont morts de rire à Moscou», selon Trump

Dénonçant les commissions, enquêtes et «haine entre partis» provoqués par l'affaire russe, Donald Trump a affirmé dimanche que Moscou avait «réussi au-delà de ses rêves les plus fous» si son intention était bien de «semer la discorde, le désordre et le chaos aux États-Unis». «Ils sont morts de rire à Moscou. Réveille-toi l'Amérique!» a poursuivi le président américain au petit matin sur Twitter.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!