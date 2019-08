L'Afrique brûle aussi, et c'est pire qu'en Amazonie

Le nombre des incendies a augmenté de 1 130 dans tout le Brésil en 24 heures, selon l'Institut national de recherche spatiale (INPE). Les derniers chiffres arrêtés samedi soir font état de 79 513 feux de forêt depuis le début de l'année dans ce pays, dont un peu plus de la moitié en Amazonie. Sous la pression internationale, le Brésil a fini par entrer en action, dimanche, en Amazonie. Deux avions C-130 Hercules ont largué les premières dizaines de milliers de litres d'eau au-dessus de la forêt tropicale.

Grâce à ses sondes et satellites, la Nasa parvient à réunir des données précieuses, qu'elle utilise notamment pour sa «Fire Maps». Comme l'explique la RTBF, cette carte des incendies en temps réel permet à tout un chacun de mesurer l'ampleur des feux ravageant actuellement l'Amazonie. Or, ce document permet également de se rendre compte qu'en ce moment, une région du monde souffre d'incendies encore plus nombreux: l'Afrique subsaharienne.

À y regarder de plus près, on constate que l'Angola, la Zambie, la Tanzanie et la République démocratique du Congo sont particulièrement touchés. Toutefois, ni les médias locaux ni la presse internationale n'évoquent ces incendies ravageurs. Il s'agit en effet d'un phénomène habituel et chronique, qu'il ne faut cependant pas sous-estimer. Comme l'expliquait la Nasa au début de l'été, les feux de forêt sont monnaie courante en Afrique subsaharienne en cette période.

Ces incendies ne sont pas provoqués par la sécheresse, ni par la pollution, mais par les pratiques agricoles. Plus précisément par la «culture du brûlis», cette technique qui consiste à mettre le feu à du bois coupé, puis à laisser reposer les cendres sur le sol pour le rendre plus fertile. Si une partie de ces feux est par conséquent maîtrisée, nombreux sont ceux qui finissent par échapper à tout contrôle.

Selon l'Agence spatiale européenne (ESA), les incendies représentent actuellement 25 à 35% des émissions annuelles totales de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Par ailleurs, d'après les bases de données satellitaires mondiales, environ 70% de la superficie brûlée dans le monde se trouve en Afrique subsaharienne.

(L'essentiel/afp)