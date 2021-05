L'Australie annonce qu'elle va fermer son ambassade

L'Australie a annoncé, mardi, la fermeture prochaine de son ambassade en Afghanistan, dans un contexte de craintes grandissantes pour la sécurité dans la capitale Kaboul suite au retrait en cours des troupes américaines. L'ambassade fermera de manière «provisoire» le 28 mai «en raison de l'imminent retrait militaire international d'Afghanistan», a précisé le Premier ministre australien Scott Morrison.

«L'Australie s'attend à ce que cette mesure soit temporaire et nous renouerons avec une présence permanente à Kaboul quand les circonstances le permettront», a-t-il souligné. Environ 80 militaires australiens vont également quitter l'Afghanistan. Des dizaines de milliers d'entre eux y auront été déployés ces dernières années pour un coût de plusieurs milliards de dollars.

Regain de violences

Une fois ce petit contingent rappelé et les forces américaines parties, «l'environnement sécuritaire (sera) de plus en plus incertain», a noté le Premier ministre. Les Américains et l'Otan ont entamé le 1er mai un retrait final d'Afghanistan qui doit être achevé pour le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Mais ce processus a été marqué par un regain de violences entre les talibans et le gouvernement afghan.

Les insurgés tentent en effet de profiter de ce retrait pour gagner du terrain et ont récemment capturé plusieurs districts proches de la capitale.

(L'essentiel/afp)