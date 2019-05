55 détenus tués dans des prisons en deux jours

Uma briga entre presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim COMPAJ com 15 mortos. Agora a noite Manaus está assim! pic.twitter.com/OdnnVR4cL2 — (@vanelice) 28 mai 2019

«Nous avons retrouvé 40 détenus morts. Tous montrent des signes de décès par asphyxie», a annoncé dans un communiqué le Secrétariat de la sécurité publique d'Amazonas, sans fournir de précisions. Le gouvernement fédéral a dépêché des agents des forces de l'ordre dans cet Etat secoué par des violences dans ses établissements pénitentiaires qui ont fait 55 morts en deux jours.

Trois des quatre prisons où sont survenues la majorité des décès, sont proches de la ville de Manaus, capitale de l'Amazonas. Au moins 25 des victimes retrouvées lundi étaient des détenus de l'Institut Pénal Antonio Trindade. Dans le Complexe pénitentiaire Anisio Jobim (Compaj), quatre détenus ont été retrouvés morts lundi. Quinze prisonniers avaient déjà été tués dimanche dans cet établissement. Cinq autres détenus on été retrouvés morts lundi dans le Centre de détention provisoire pour hommes et six autres dans la prison de Puraquequara.

(L'essentiel/afp)