En Syrie, la diplomatie reste dans l'impasse

Ciblée et restreinte militairement, l'opération menée par les États-Unis contre le régime de Damas ne clarifie pas la stratégie américaine en Syrie et ne devrait pas débloquer l'impasse diplomatique après sept années d'une guerre de plus en plus complexe. «Mission accomplie», s'est félicité samedi Donald Trump, quelques heures après avoir solennellement annoncé les frappes en riposte à l'attaque du 7 avril à Douma, où les Américains accusent Bachar al-Assad d'avoir largué du gaz sarin et du chlore sur des civils.

À Washington, on met en avant la coalition que le président américain a su former avec deux autres membres permanents du Conseil sécurité de l'ONU, la France et le Royaume-Uni. Il s'agit d'une «réponse alliée», souligne un haut responsable américain, «par contraste avec les États-Unis agissant seuls il y a un an», lors des premières frappes décidées par Donald Trump après une précédente attaque chimique. Malgré l'écho médiatique, la mission a en fait été limitée au maximum, après une semaine de menaces et d'intenses tractations qui avaient fait naître des spéculations sur la possibilité de raids d'une toute autre envergure.

Négociations au point mort

Car les États-Unis ont clairement dit qu'ils n'entendaient pas s'ingérer, au-delà de cet objectif, dans le conflit entre le pouvoir syrien, soutenu par la Russie et l'Iran, et les rebelles. Officiellement, la stratégie américaine a été détaillée en janvier par Rex Tillerson, alors secrétaire d'État de Donald Trump. Elle inscrivait dans la durée la présence des GI's en Syrie contre l'EI, mais ajoutait deux autres objectifs collatéraux: contribuer à aboutir au départ de Bachar al-Assad, et contrer l'influence de l'Iran. Le vide que créerait un retrait américain, prévenait-il, jouerait le jeu du président syrien.

Les responsables de l'administration continuent de se référer à ce discours, mais le président Trump, qui a depuis limogé Rex Tillerson, a créé la surprise en appelant récemment de ses vœux à un départ rapide de Syrie, avant de finalement renoncer à fixer un calendrier de retrait. L'administration américaine se borne à dire qu'elle est déterminée à faire avancer le processus de paix de Genève, sous l'égide de l'ONU. Tout en reconnaissant qu'il est «totalement bloqué», selon les mots d'un haut responsable américain, qui en attribue la responsabilité au régime syrien «qui refuse de participer aux discussions», et aux Russes «qui n'ont pas voulu faire suffisamment pression» sur Damas.

