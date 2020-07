Ils ont juste eu le temps de quitter leur voiture

Un incendie majeur s’est déclaré après une fuite de pétrole sur l’oléoduc Shuqair-Mostorod, situé à côté d’une autoroute très fréquentée dans la banlieue du Caire, en Égypte. Selon le ministère du Pétrole, une étincelle provoquée par le passage des voitures a enflammé le pétrole brut, d’où l’incendie. Un témoin sur place a déclaré qu’une vingtaine de voitures ont été incendiées, piégeant certains automobilistes. Le bilan est de 17 blessés graves selon les autorités sanitaires.

L’oléoduc va du port pétrolier de Shuqair, sur la mer Rouge, au complexe de l’Egyptian Refining Co (ERC) de Mostorod dans Le grand Caire. Une enquête a été ouverte. Les images sont impressionnantes.

Burned vehicles are seen following a fire that broke out in Egypt's Shuqair-Mostorod crude oil pipeline, at the beginning of Cairo-Ismailia road, Egypt pic.twitter.com/dVvRmkjlsl