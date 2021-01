Kim Jong-​​un admet des «erreurs» au congrès

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a admis des «erreurs» dans la stratégie de développement économique du pays qui, a-t-il dit en ouvrant le congrès du parti au pouvoir, a failli dans «presque tous les domaines», selon des propos rapportés mercredi par l’agence officielle.

Ce congrès est le premier en cinq ans et seulement le huitième de l’histoire de la Corée du Nord. Il est organisé deux semaines avant l’entrée en fonction du président américain élu, Joe Biden, alors que les relations avec les Etats-Unis sont dans l’impasse. Le 8e congrès du Parti des travailleurs de Corée (WPK) s’est ouvert mardi à Pyongyang en présence de 7000 délégués et participants, dont aucun ne portait de masque, selon les photos diffusées par l’organe du parti, Rodong Sinmum.

Constat d'un échec

Dans son discours, le guide suprême nord-coréen a fait le constat de l’échec du plan quinquennal de développement économique, adopté lors du dernier congrès de 2016, déclarant que ses résultats étaient «très en deçà de nos objectifs dans presque tous les domaines», a rapporté l’agence officielle nord-coréenne KCNA, reçue à Séoul.

La Corée du Nord souffre d’une mauvaise gestion chronique de son économie et le plan précédent a été discrètement abandonné l’an dernier. «Nous avons l’intention d’analyser en profondeur (...) nos expériences, leçons et les erreurs commises», a ajouté Kim Jong-un, vêtu d’un costume noir et arborant à son revers les effigies de ses père et grand-père, qui l’ont précédé à la tête de la Corée du Nord.

Isolé

KCNA ne donne aucune précision sur le type d’«erreurs», auxquelles se réfère le leader nord-coréen. La Corée du Nord a été durement frappée par les sanctions internationales destinées à contraindre Pyongyang à renoncer à ses programmes nucléaires et balistiques qui ont connu une avancée rapide sous la direction de Kim Jong-un.

Le pays est par ailleurs plus isolé que jamais, ayant fermé ses frontières il y a un an pour se protéger de la pandémie de coronavirus, apparue chez son puissant voisin et principal allié, la Chine. Pyongyang assure n’avoir enregistré aucun cas de Covid-19, ce dont doutent les observateurs. Les échanges avec la Chine ne représentent plus qu’une infime partie de leur niveau habituel, et de nombreuses ambassades ont fermé ou drastiquement réduit leurs effectifs.

Selon les analystes, le congrès, centré sur des questions intérieures, devrait réaffirmer l’importance de l’«autosuffisance» et annoncer un nouveau plan économique. Dimanche, l’organe du parti au pouvoir, Rodong Sinmun, a appelé à une loyauté inébranlable envers le guide suprême, estimant qu’un «esprit d’unité» était nécessaire pour assurer une année «victorieuse».

(L'essentiel/afp)