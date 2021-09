Un hélicoptère de la Marine américaine s’écrase en mer

Des recherches ont été lancées après qu’un hélicoptère de la Marine américaine s’est écrasé dans l’océan Pacifique au large de la Californie, a annoncé mardi l’armée américaine. L’appareil embarqué à bord de l’USS Abraham Lincoln effectuait un «vol de routine» , à un peu plus d’une centaine de mètres des côtes de San Diego lors de l’accident, survenu lundi à 16h30 (1h30 dans la nuit de mardi à mercredi au Luxembourg), a indiqué le commandement de la Marine américaine pour la zone Pacifique, dans un message sur Twitter.

UPDATE 1: Currently, one crewmember has been rescued and search efforts continue for the other crewmembers of an MH-60S helicopter embarked aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) that crashed into the sea off the coast of San Diego, Aug. 31: https://t.co/4O9iDV1jNx (1/2)