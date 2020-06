9 adolescents tués par l'explosion d'un obus

L'explosion, qui a fait neuf morts et également six blessés, «a été causée par un obus de mortier qui, d'une manière ou d'une autre, avait été transporté à l'intérieur d'une madrasa» du district d'Ishkamish, a déclaré Khalil Asir, le porte-parole de la police provinciale, ajoutant que les neuf morts étaient presque tous mineurs. «Nous enquêtons pour comprendre comment et pourquoi l'obus se trouvait à l'intérieur du bâtiment», a ajouté M. Asir, qui avait dans un premier temps fait état de sept morts.

Le porte-parole du gouverneur de Takhar, Jawad Hejri, a confirmé ce nouveau bilan. «Deux élèves sont morts alors qu'ils étaient transportés à l'hôpital», a-t-il observé. C'est la troisième explosion dans un bâtiment religieux, ce mois-ci, en Afghanistan. La première, survenue le 2 juin et revendiquée par l'État islamique, avait tué un imam célèbre pour ses discours polémiques ainsi qu'un fidèle dans une mosquée attenante à la Zone verte, ce quartier ultrasécurisé du centre de Kaboul. La seconde, non revendiquée, avait tué un autre imam de la capitale ainsi que trois fidèles.

(L'essentiel/afp)