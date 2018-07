Sauver des vies avec des toilettes toutes simples

Le Japon est connu pour ses toilettes sophistiquées avec effets sonores, jets nettoyants et systèmes désodorisants mais une société locale développe des toilettes très basiques à destination des pays pauvres. Plus de deux milliards d'êtres humains n'ont pas accès aux équipements sanitaires les plus élémentaires et les enfants sont particulièrement vulnérables aux maladies qui peuvent se répandre en l'absence de toilettes hygiéniques.

La société Lixil a développé des latrines vendues pour quelques dollars, faites d'un bassinet en plastique de forme oblongue qui peut s'insérer dans le sol en toilettes «à la turque». La cuvette est équipée d'une valve qui se ferme automatiquement pour empêcher d'attirer des insectes qui propagent des maladies et éviter les odeurs. Cette entreprise forme actuellement un partenariat avec l'Unicef, l'agence des Nations unies chargée des enfants, qui va promouvoir ces toilettes baptisées SATO, dans l'espoir de sauver des vies.

For the past couple of weeks, WaterAid has been in the field installing SATO toilet pans for pit latrines! These pans are a safe, affordable & hygienic sanitation option. Asante sana @lixil_official for contributing to improved sanitation in Tz! ???????? #sanitation #wash #sdg6 pic.twitter.com/0EKzyrOT1F — WaterAid Tanzania (@WaterAidTZ) 18 juillet 2018

Privés de dignité

Un tel partenariat tirera parti «des capacités commerciales, de la technologie, du savoir et de l'innovation» de Lixil, a estimé Andres Franco, directeur adjoint de l'Unicef pour le secteur privé. Aux termes de l'accord, l'Unicef fera connaître les toilettes SATO en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie, a expliqué le président de Lixil, Kinya Seto, avec pour objectif d'aider 250 millions de personnes à accéder à des toilettes adéquates d'ici à 2021. Quelque 2,3 milliards de personnes à travers le monde n'ont pas accès aux toilettes les plus élémentaires, dont 892 millions de personnes qui en sont réduites à déféquer à la vue de tous, selon l'Unicef.

«Cela prive les gens de leur dignité et les expose à des maladies mortelles», a déclaré Shanelle Hall, directrice exécutive adjointe de l'Unicef, jeudi, au cours d'une conférence de presse commune avec Lixil. «De fait, chaque jour, l'eau sale, les mauvais systèmes sanitaires et une hygiène déficiente provoquent la mort de quelque 800 enfants de moins de cinq ans.» Lixil a déjà vendu environ 1,8 million de toilettes SATO dans 15 pays depuis la sortie de ce produit en 2013. M. Seto espère étendre ses ventes grâce à l'Unicef «qui a une crédibilité et un réseau à travers le monde, que nous n'avons pas (...) afin de donner aux enfants un accès à des toilettes».

