Sa virée en voiture de police volée finit en crash

La police de Ferndale (Michigan) a déclaré qu'une femme sans abri avait volé un véhicule de patrouille inoccupé pour s'offrir une virée, vendredi 5 juillet dernier. Refusant d'obtempérer lorsque d'autres agents ont tenté de l'intercepter, la jeune femme a pris la fuite, engageant une course poursuite dans les rues de cette ville, située dans la banlieue de Detroit.

Dans sa folle course, parfois à plus de 100 km/h, la suspecte prend des avenues à contresens, elle a mis en danger de nombreux automobilistes. La course-poursuite a été enregistrée par les images de la caméra embarquée du véhicule de police volé. Elle a pris fin lorsque la jeune femme de 24 ans a percuté un pick-up, qui l'empêchait de continuer sa route. Étonnamment, et malgré la violence du choc, personne n'a été sérieusement blessé dans l'accident, relève la presse locale.

La fuyarde, âgée de 24 ans, a été inculpée et sa caution a été fixée à 250 000 dollars. Lors de son interpellation, elle a déclaré aux agents qui l'interrogeaient sur ses motivations qu'«elle voulait juste s'amuser un peu». Une expertise psychiatrique de la suspecte a été demandée par le autorités.

(L'essentiel/utes)