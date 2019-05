Une famille éjectée d'un manège fou

3 injured after log ride overturns at Castle Park in Riverside | ABC7 https://t.co/8gSu8vEQzJ via @YouTube — @Noticortas (@Noticortas) 26. Mai 2019

Un incident est survenu samedi à Castle Park, un parc à thèmes situé à Riverside (Californie). Un homme, une femme et un enfant avaient pris place dans une «bûche» quand celle-ci s'est soudainement emballée dans une descente avant de se renverser. Les trois personnes ont été éjectées dans l'eau et la femme a été grièvement blessée.

«Tout ce que j'ai vu, en gros, c'étaient des jambes qui tombaient du bateau. Tout le monde criait et paniquait», raconte au «Sacramento Bee» un visiteur, qui dit avoir vu la mère de famille en sang. Selon des témoins cités par ABC News, l'enfant âgé de dix ans s'en est tiré avec une coupure à l'oreille et des blessures légères à la tête. Son père, lui, souffrait d'écorchures à un bras et au dos. «Je viens ici depuis que je suis gamin et je n'ai jamais rien vu de tel», témoigne un habitué.

A woman was hospitalized in critical condition and a man and 10-year-old boy were treated at a hospital for minor injuries after they were ejected from the log ride at Castle Park in Riverside yesterdayhttps://t.co/zb6c1HTGJ0— KTLA (@KTLA) 26 mai 2019

Les pompiers pensent qu'un dysfonctionnement au niveau de la pompe à eau est à l'origine de l'accident. Il n'y avait plus assez d'eau sur le circuit pour ralentir la «bûche» au moment de la descente. Une enquête est en cours et l'attraction a été fermée le temps des investigations. Un porte-parole du parc a assuré que l'attraction avait été contrôlée plus tôt dans la journée et qu'aucune anomalie n'avait été repérée.

(L'essentiel/joc)