Son infirmier de nuit avait ordre de «ne pas le réveiller»

L’infirmier de nuit de Diego Maradona, premier membre de son équipe médicale à comparaître lundi devant le Parquet argentin, a contesté avoir abandonné son patient à une lente agonie, assurant avoir «reçu l’ordre de ne pas le réveiller». «Ses supérieurs lui ont indiqué de ne pas déranger le patient. Mon client a eu la sagesse d’effectuer sa tâche (de surveillance) sans que le patient se sente envahi», a assuré l’avocat Franco Chiarelli à sa sortie de ce long interrogatoire.

Selon l’avocat, son client «a constaté certains signes d’alerte», qu’il a transmis, mais que seuls pouvaient interpréter «les professionnels qui avaient une vision globale de la situation». Il assure ne pas avoir été informé de ses problèmes cardiaques. Ricardo Almiron, 37 ans, a passé plus de sept heures dans le bureau du procureur de San Isidro, dans la banlieue de Buenos Aires: il est soupçonné d’avoir menti en affirmant que l’idole du football dormait et respirait normalement quelques heures avant sa mort, alors que l’autopsie a révélé qu’il était à l’agonie.

Diego Maradona, qui souffrait de problèmes aux reins, au foie et au cœur, est mort en 2020 d’une crise cardiaque seul dans sa résidence de Tigre, au nord de Buenos Aires, quelques semaines seulement après avoir subi une opération du cerveau pour un caillot de sang. Il avait 60 ans.

«Complexité psychiatrique»

«Mon client a toujours traité Maradona comme un patient présentant une complexité psychiatrique, un problème lié à l’abstinence», a assuré à sa sortie de ce long interrogatoire son avocat, Franco Chiarelli. Retraité des terrains à 37 ans, «el Diez» (le dix, son numéro de maillot), avait sombré dans la drogue et dans l’alcool, multipliant les incidents cardiaques, cures de désintoxication, phases d’obésité, au péril de sa santé.

Six autres membres de l’équipe soignante de Diego Maradona, dont son médecin personnel et son psychiatre, doivent être à leur tour entendus par le parquet argentin dans le cadre d’une enquête pour «homicide involontaire avec circonstances aggravantes» ouverte par le Parquet de San Isidro. Ce dernier considère en effet que sa mort, le 25 novembre 2020, est le résultat d’une faute professionnelle et d’une négligence de l’équipe médicale. Les sept membres du personnel soignant sont accusés de ne pas avoir assuré «l’administration correcte des médicaments et des psychotropes» prescrits.

(L'essentiel/AFP)