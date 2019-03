Le cyclone Idai a fait au moins 162 victimes

Vue aérienne des dégâts à Beira au #Mozambique suite au passage du cyclone #Idai. Plus de 140 morts entre Mozambique, Zimbabwe et Malawi selon un bilan très provisoire. pic.twitter.com/F9iFH8AVFV — Keraunos (@KeraunosObs) 18 mars 2019

Idai et ses vents d'une extrême violence associés à des pluies torrentielles se sont abattus sur le centre du Mozambique jeudi soir, avant de poursuivre leur course folle au Zimbabwe voisin. Selon un dernier bilan provisoire compilé lundi par l'AFP à partir de sources officielles, 73 personnes ont été tuées au Mozambique, dont 55 dans la seule ville portuaire de Beira (centre), et 89 au Zimbabwe, où les secours peinent à arriver dans certaines régions inondées.

Au Zimbabwe, «89 personnes ont été tuées, 86 dans la région des Eastern Highlands, deux à Masvingo et une dans le Mashonaland est (est du Zimbabwe)», a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana. «On a l'impression d'avoir affaire aux conséquences d'une guerre à grande échelle», a estimé le ministre actuellement en charge de la Défense, Perrance Shiri.

«Il a détruit des familles»

Au Mozambique, l'étendue des dégâts à Beira, ville d'un demi-million d'habitants, est «énorme et terrifiante», a prévenu la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), qui participe aux premières opérations de secours. «90% de Beira et de ses alentours ont été endommagés ou détruits», a-t-elle ajouté dans un communiqué. «Les moyens de communication ont été totalement coupés et les routes sont détruites», compliquant grandement les secours, a précisé Jamie LeSueur du FICR depuis Beira.

Lundi, les rues de la ville étaient jonchées d'arbres déracinés, d'éclats de verre et de tôles emportées, a constaté un journaliste de l'AFP. «Ce cyclone a été extrêmement violent et a touché tout le monde. Il a détruit des familles, des maisons, il n'y a pas de mot pour décrire ça», a témoigné Mohamed Badate, 24 ans, employé d'un magasin de vêtements totalement dévasté.

Dans la région, près de 10 000 personnes sont sinistrées après le passage du cyclone, 873 maisons ont été emportées, 24 hôpitaux détruits et 267 classes partiellement ou complètement englouties, selon un bilan lundi de l'Institut mozambicain de gestion des désastres. Dans les deux pays, les autorités craignaient cependant que le bilan ne s'alourdisse, au fur et à mesure de la progression des opérations de secours et alors que les pluies continuaient.

