Colis piégés à des anti-​​Trump: 20 ans de prison

Un Américain de 57 ans, qui avait envoyé une série de colis piégés à des personnalités démocrates et à des détracteurs du président américain Donald Trump, a été condamné lundi, à New York, à 20 ans de prison.

Les envois par la poste de ces bombes artisanales, pour lesquels Cesar S. avait plaidé coupable en mars, avaient suscité une inquiétude à l'échelle nationale, doublée d'une vaste enquête policière sur tout le territoire américain. «La nature et les circonstances de ces crimes sont épouvantables», a expliqué le juge Jed Rakoff, en livrant son verdict.

Aucune victime

Cesar S., un habitant de la Floride, avait expédié ses colis fin octobre 2018, à une quinzaine de personnalités anti-Trump. Parmi les personnes visées figuraient le milliardaire et philanthrope George Soros, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton, l'ancien président Barack Obama et son ancien vice-président Joe Biden ou l'acteur new-yorkais Robert de Niro.

Aucun des colis n'avait explosé ni même atteint leur destinataire. Mais en visant spécifiquement les démocrates, ils avaient fait monter la tension aux États-Unis, en pleine campagne électorale pour les élections de mi-mandat du 6 novembre.

Trahi par ses empreintes et son ADN

Cesar S., qui avait des antécédents judiciaires et vivait dans une camionnette couverte de posters pro-Trump et anti-démocrates, avait été arrêté en Floride, cinq jours après que le premier colis a été retrouvé dans la boîte aux lettres de la résidence de M. Soros, au nord de New York.

Dans le cadre d'une vaste chasse à l'homme, la police avait retrouvé ses empreintes digitales et son ADN sur les paquets. Le marginal avait initialement été inculpé de 30 chefs d'accusation, qui lui faisaient encourir la prison à vie. Il avait finalement plaidé coupable à 65 chefs d'inculpation, reconnaissant avoir envoyé 16 colis piégés à des personnalités démocrates.

(L'essentiel/afp)