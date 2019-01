Trump a tagué par erreur une jeune lycéenne

President Trump's typo tags high school student Jillian Turner from Weed, California, into his ... https://t.co/niSqRi969L via @MailOnline— angrybird (@alpine106) 28 janvier 2019

Lorsqu'elle s'est connectée sur Twitter, Jillian Turner a eu droit à une sacrée surprise: Donald Trump en personne l'avait taguée. Pourquoi le président des États-Unis identifierait-il une jeune lycéenne américaine dans un tweet portant sur le projet de mur à la frontière mexicaine? Il s'agissait bien évidemment d'une boulette commise par Donald Trump, raconte People.

Dimanche, le «commander in chief» s'en est pris à Fox News, ce qui est plutôt rare étant donné qu'il s'agit de sa chaîne préférée. «Jamais je ne pensais dire ça, mais je crois que (...) Fox News a encore moins bien compris les négociations sur le Mur que les types à Fake News CNN et NBC», s'est énervé le président américain. Le hic, c'est qu'en voulant identifier Gillian Turner, journaliste à Fox News, Donald Trump a mal orthographié son prénom et s'est adressé à Jillian Turner, lycéenne lambda.

Le fameux tweet a été effacé puis réécrit, mais les internautes avaient largement eu le temps de faire des captures d'écran. La principale intéressée s'en est amusée sur le réseau social: «Donc, c'est arrivé. Une chance sur un million», a-t-elle réagi.

Trump tagged some random Jillian Turner in this (now deleted) tweet. Can't even imagine her mentions. pic.twitter.com/l2UsYvWMmJ— Mac McCann (@MacMcCannTX) 28 janvier 2019

SO THAT HAPPENED https://t.co/bmpCk6OyJa— Jillian Turner ???? (@JillianTurner) 28 janvier 2019

like how does that even happen. one in a million chance ????????— Jillian Turner ???? (@JillianTurner) 28 janvier 2019

(L'essentiel/joc)