«J'étais sur le point d'être la première à sauter»

Vous vous apprêtez à prendre l'avion pour profiter de vacances balnéaires bien méritées? La mésaventure vécue lundi par les passagers d'un vol Delta risque de refroidir votre enthousiasme. Parti d'Atlanta (Géorgie), l'avion devait rallier Baltimore (Maryland). Environ une heure après le décollage, la panique s'est emparée des 148 voyageurs: «Le commandant de bord a déclaré que l'un des moteurs était défaillant et qu'ils se préparaient à un atterrissage d'urgence», raconte Jose Bahamonde-Gonzalez à ABC News.

Une courte vidéo tournée par un passager montre une pièce métallique rebondissant à l'intérieur du moteur sur fond de lueur orange inquiétante. «Après avoir entendu un «boum», nous avons vu toute cette fumée monter dans la cabine et c'est là que nous avons vraiment commencé à flipper (...) J'étais sur le point d'être la première personne à sauter», témoigne Avery Porch. Pas plus rassuré, son petit ami Tyler Kreuger a envoyé un SMS à ses parents pour leur dire qu'il les aimait, même s'il n'avait évidemment pas de réseau.

Dans une autre vidéo, on peut entendre le personnel de bord donner calmement ses instructions aux passagers. «L'équipage a réalisé un travail incroyable en restant calme et en nous rassurant, tout en préparant l'atterrissage d'urgence», a tweeté une passagère. Finalement, l'avion s'est posé sans encombre à Raleigh (Caroline du Nord), où il a été accueilli par des pompiers et des secouristes. Personne n'a été blessé lors de cet incident. La compagnie Delta a offert des bons de 30 dollars aux passagers pour qu'ils puissent s'alimenter en attendant le prochain vol.

(L'essentiel/joc)