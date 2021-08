Un boss yakuza condamné à mort pour meurtre

Satoru Nomura, 74 ans, est le chef du Kudo-kai, un groupe criminel organisé de Kitakyushu, dans l'île de Kyushu (sud-ouest du Japon), connu pour être particulièrement violent. Le condamné à mort, qui niait les crimes, s'est indigné mardi de la décision du tribunal de première instance de Fukuoka. «J'avais demandé un verdict équitable. Vous allez regretter cela pour le reste de votre vie», a-t-il lancé aux juges, selon le journal régional Nishinippon.

Malgré le manque d'éléments prouvant qu'il était le commanditaire des crimes pour lesquels il était jugé, le tribunal a suivi les réquisitions du parquet, qui avait fait valoir que M. Nomura exerçait un contrôle absolu sur les agissements du Kudo-kai. Il a ainsi été déclaré coupable d'avoir ordonné l'assassinat en 1998 d'un ancien patron d'une coopérative de pêche locale qui avait de l'influence sur des projets portuaires.

Longtemps perçus comme un mal nécessaire

Il a aussi été désigné comme l'instigateur de trois tentatives d'assassinat entre 2012 et 2014, contre un ancien inspecteur de police, une infirmière, et un membre éloigné de la famille de la personne assassinée en 1998. Également jugé, le numéro deux du Kudo-kai, Fumio Tanoue, 65 ans, a été condamné à la perpétuité.

Les yakuzas - la mafia japonaise - ont été longtemps tolérés au Japon, considérés comme un mal nécessaire pour assurer l'ordre et exécuter certaines basses œuvres, comme lutter contre des gangs chinois et coréens, briser des grèves ouvrières ou récupérer des créances par des menaces ou intimidations.

Influence en recul

Leurs organisations ont notamment prospéré au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, grâce au marché noir qui explosait à l'époque au Japon. Elles se sont aussi diversifiées dans le trafic de drogue, le racket, la prostitution, les paris illégaux et la criminalité financière. Depuis plus d'une dizaine d'années, leur influence a diminué et leurs effectifs ont nettement faibli, du fait notamment d'un durcissement réglementaire de leurs activités et d'une opinion publique de moins en moins indulgente.

Avec une centaine de détenus dans le couloir de la mort, le Japon est l'un des rares pays industrialisés à continuer d'appliquer la peine capitale, par pendaison. Le soutien à la peine de mort demeure fort dans l'archipel en dépit de critiques internationales, dont celles d'organisations de défense des droits humains.

Impressive army of police to arrest Satoru Nomura, 67, leader of Japan's most violent yakuza syndicate' pic.twitter.com/QuiXiIoae3 — Bruno Thiery (@BTVocativPhoto) September 12, 2014

