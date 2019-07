Israël teste avec succès un système antimissiles

Israël et les Etats-Unis ont testé avec succès un système antimissiles de longue portée en Alaska, aux Etats-Unis, a annoncé dimanche le ministère de la Défense israélien dans un communiqué. Le système a intercepté avec succès des missiles au-dessus de l'atmosphère, selon le communiqué.

«Aujourd'hui, Israël a la capacité d'agir contre des missiles balistiques qui pourraient être lancés contre nous depuis l'Iran ou ailleurs», s'est félicité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. «C'est un grand accomplissement pour la sécurité d'Israël», a-t-il ajouté. L'ambassadeur américain en Israël, David Friedman, a assisté au conseil des ministre afin de regarder les images des tests.

Contexte de tensions avec l'Iran

Les essais du système Arrow-3 ont été menés en Alaska «afin de tester des capacités qui n'auraient pas pu être testées en Israël», a expliqué le ministère de la Défense israélien. Israël avait déjà annoncé en janvier avoir mené des tests du système Arrow-3 sur son territoire avec les Etats-Unis. D'autres essais avaient aussi été menés avant que le système soit déployé sur les bases aériennes israéliennes en 2017.

Selon des responsables israéliens, le système testé en Alaska devrait offrir une meilleure protection que l'ancienne version. Cofinancé par les Etats-Unis, le système Arrow a été conçu et réalisé par Israeli Aerospace Industries en partenariat avec l'américain Boeing. Ces tests ont lieu alors les tensions dans le Golfe sont montées en flèche depuis le retrait unilatéral américain de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et le rétablissement des sanctions draconiennes américaines contre la République islamique. Israël est réputé première puissance militaire et seule puissance nucléaire de la région.

