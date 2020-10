Un auteur de vidéos satiriques a été libéré

Un activiste et auteur de vidéos satiriques, emprisonné depuis plus de deux ans en Égypte, a été remis en liberté, a annoncé samedi soir sa sœur sur sa page Facebook. Arrêté en mai 2018, Shady Abu Zeid est poursuivi par le parquet égyptien de la sécurité de l'Etat pour appartenance à un groupe terroriste et propagation de fausses nouvelles. «Shady a été libéré sous contrôle judiciaire et se trouve en ce moment à la maison avec nous», a écrit la sœur du satiriste Rola Abu Zeid.

Selon l'Association pour la liberté de pensée et d'expression (AFTE), une organisation locale de défense des droits humains, la décision de le remettre en liberté sous contrôle judiciaire a été prise le 10 octobre devant une cour spécialisée dans le terrorisme. M. Abu Zeid, qui diffusait des vidéos sur sa chaîne YouTube, faisait partie de l'émission de télévision satirique «Abla Fajita», qui était diffusée sur la chaîne satellite CBC, et que les autorités avaient précédemment arrêté sa diffusion.

En 2016, Abu Zeid avait suscité la controverse en publiant une vidéo à l'occasion de la journée de la police en Egypte, le 25 janvier, le montrant en train de célébrer avec des agents de sécurité sur la place Tahrir au Caire en leur donnant des ballons qui étaient en fait des préservatifs.

(L'essentiel/afp)