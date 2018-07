156 morts et des recherches compliquées

Les autorités disent être sans nouvelles d'une dizaine d'autres habitants, a précisé Yoshihide Suga, le porte-parole de l'exécutif, tandis que les médias donnaient un total bien supérieur. «Les 75 000 policiers, pompiers, soldats des Forces d'autodéfense et garde-côtes font de leur mieux» pour porter secours aux sinistrés, a souligné M. Suga.

Les recherches et travaux de nettoyage se poursuivent désormais sous un soleil de plomb, avec une température de 35°C prévue à l'ombre «et ce temps ensoleillé devrait durer une semaine au moins», a ajouté M. Suga. «Une grande vigilance» s'impose face au risque d'insolation et de coup de chaleur, ainsi qu'en raison des possibles nouveaux glissements de terrain, a-t-il insisté.

Les précipitations inédites enregistrées entre vendredi et dimanche ont entraîné de terribles inondations, des coulées de boue et d'autres dégâts majeurs qui ont piégé de nombreux habitants, même si des ordres non contraignants et recommandations d'évacuer avaient été émis à l'intention de millions de personnes. À Kurashiki, dans le quartier Mabi, l'eau est partie, laissant le sol entièrement couvert d'une couche de couleur sable, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Tournée annulée pour Shinzo Abe

Cela ressemble à un paysage de western, n'était la présence d'enseignes de commerces en japonais. Les secouristes en uniforme bleu clair parcouraient les rues jonchées de détritus drainés par les flots, tandis que des habitants commençaient à nettoyer. «J'ai vu ma maison sombrer sous l'eau et je ne pouvais rien faire du tout, absolument rien, je me sentais impuissante», explique Fumiko Inokuchi, 61 ans, mère de trois enfants.

Dans les zones où les bâtisses sont à flanc de montagne, les éboulements ont entraîné avec eux des maisons totalement détruites au passage, la boue a recouvert des quartiers entiers. Près de 70% du territoire nippon est constitué de montagnes et de collines. Beaucoup d'habitations sont construites sur des pentes abruptes ou des plaines inondables, bref des zones à risque.

Face à la gravité de la situation, le Premier ministre Shinzo Abe «a décidé d'annuler une tournée prévue à partir de mercredi en Belgique, France, Arabie saoudite et Égypte».

(L'essentiel/afp)