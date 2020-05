La sortie sur le lac entre amoureux vire au drame

A Michigan community is in mourning after the death of 17-year-old Lexi Simon, who was killed in a personal watercraft accident on Lake Fenton despite attempts by her boyfriend to save her life. https://t.co/dUHeI5y2al — New York Daily News (@NYDailyNews) May 28, 2020

La petite ville de Fenton (Michigan) pleure Lexi Simon, une adolescente de 17 ans décédée samedi, sur le lac du même nom. La jeune fille et son petit ami se trouvaient chacun sur un jet-ski quand Lexi a soudainement ralenti, probablement après avoir vu quelqu'un se faire renverser par une vague à proximité. Derrière elle, son copain n’a pas eu le temps de freiner et l’a violemment percutée, l’éjectant de son engin.

The Fenton community is in mourning today after the tragic jet ski accident that claimed the life of 17-year-old Lexi Simon on Sunday.



How her fellow classmates and friends are remembering her, TONIGHT on @midmichigannow.



PC: Jaylyn Hodges pic.twitter.com/haoWiBWsLu — Alysia Burgio (@AlysiaBurgioTV) May 25, 2020

D'après des témoins, le jeune homme de 17 ans s’est jeté à l’eau pour essayer de la sauver. Emmenée à l’hôpital, l’adolescente a succombé à ses blessures dimanche. La police ne pense pas qu’une consommation d’alcool ait joué un rôle dans ce drame, précise MLive.

A beautiful tribute at @LakeFentonHS tonight to remember Lexi Simon...a life taken too soon in a horrific jet ski accident @midmichigannow pic.twitter.com/Ycv7j1EsgU — Alysia Burgio (@AlysiaBurgioTV) May 26, 2020

Lexi devait terminer ses études au lycée de Fenton l’année prochaine, écrit NBC 25. Son décès a profondément choqué ses camarades de classe, ses amis ainsi que le corps enseignant. Lundi, la communauté a organisé une veillée pour rendre hommage à la jeune fille. «Elle était une personne si heureuse. Par exemple, quand elle marchait dans les couloirs, je la voyais constamment sourire et rire avec ses amis. Je pense que c’est une manière de vivre que nous pouvons tous adopter», a confié Christian Parker, un ami.

Lanterns are lighting up the sky in honor of Lexi Simon, the 17-year-old who died in a tragic jet ski accident Sunday afternoon. @midmichigannow pic.twitter.com/tZjAn7FOIR — Alysia Burgio (@AlysiaBurgioTV) May 26, 2020

(L'essentiel/joc)