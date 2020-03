Évasion spectaculaire façon «Prison Break»

À regarder cette évasion, immortalisée par un automobiliste témoin de la scène, on pourrait penser à un épisode de «Prison Break» ou à une mission digne du jeu vidéo «Grand Theft Auto». Pourtant, c'est une situation bien réelle, qui s'est déroulée lundi soir dans la ville de Yakima, dans l'État de Washington.

Quatorze hommes se sont évadés de la prison du comté, escaladant les grilles en un temps record. Huit d'entre eux ont pu être appréhendés en moins de 15 minutes.

Deux jours de cavale

Ce fut plus difficile pour les six autres fugitifs, poursuivis sans relâche durant deux jours par les U.S Marshals. Jeudi soir, ces derniers avaient pu mettre la main sur cinq d'entre eux. Un évadé de 31 ans, Fernando Castaneda-Sandoval, est quant à lui toujours dans la nature.

«Ces hommes ont commis des crimes plus ou moins graves et nous traitons leur évasion de la même manière», a déclaré un U.S Marshal à yaktrinews.com, rappelant que 1 000 dollars étaient promis à toute personne donnant une information qui pourrait mener à l'arrestation du dernier prisonnier.

