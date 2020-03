Sa meilleure amie depuis 16 ans est en fait sa sœur

Longtime best friends Ashley Thomas and Latoya Wimberly always knew they had a lot in common. But until February, they didn't know that they're actually biological sisters. https://t.co/Pi2Ia4aAYr— CNN (@CNN) March 9, 2020

Ashley Thomas (31 ans) et Latoya Wimberly (29 ans) ont toujours eu énormément de points communs. Quand elles étaient petites, les deux Américaines domiciliées à Philadelphie (Pennsylvanie) s'amusaient de leur ressemblance physique: le même écart entre les deux dents de devant, les mêmes pommettes, la même taille de chaussures, etc. Si Latoya et Ashley se sont toujours côtoyées, c'est lors d'une fête en 2004 que les deux jeunes femmes, alors adolescentes, ont eu un véritable coup de foudre amical.

Exactement sur la même longueur d'onde, les deux jeunes filles ont créé un «lien incassable» et ne passaient pas un jour sans se donner des nouvelles. Il leur est même arrivé de sortir avec deux frères, raconte CNN. «Collée l'une à l'autre comme de la glu», Ashley et Latoya se considéraient comme des sœurs, jusqu'au jour où elles ont appris qu'elles étaient véritablement liées par le sang. C'est en janvier dernier qu'un improbable enchaînement d'événements les a menées jusqu'à la vérité.

La meilleure amie de la mère d'Ashley intriguée par une photo

Latoya a organisé une fête en l'honneur de ses fiançailles. Sur Facebook, son amie Ashley a partagé des photos, dont une montrait le père de Latoya, Kenneth Wimberly. En regardant ces images, la meilleure amie de la mère d'Ashley a réalisé qu'elle connaissait cet homme, mais qu'elle ignorait qu'il était le père de Latoya. «Elle et la mère d'Ashley avaient traîné avec lui quand elles étaient jeunes», explique Latoya, qui a senti que quelque chose ne tournait pas rond.

Latoya a alors demandé à Ashley de lui envoyer une photo de la meilleure amie de sa maman, qui elle est décédée il y a 11 ans. En regardant ce cliché, Kenneth Wimberly a immédiatement reconnu cette femme. Et quand Latoya lui a montré une image de la mère d'Ashley, il l'a également reconnue. L'homme a raconté avoir eu une brève relation amoureuse avec chacune de ces femmes. Quand Kenneth Wimberly a appris qu'Ashley ne savait pas qui était son père, cela lui a mis la puce à l'oreille.

«Des frissons ont traversé mon corps»

Pour en avoir le cœur net, il s'est soumis à un test ADN qui a fait éclater la vérité le 21 février: Ashley est bel et bien sa fille. «Quand Kenny m'a dit qu'il était mon père, des frissons ont traversé mon corps. Je n'arrivais pas à réfléchir. Je ne pouvais pas à y croire», confie la jeune femme, qui avait toujours été proche de cet homme. «Big Kenny était comme mon papa. Il était toujours là pour moi quand j'en avais besoin et je ne me doutais de rien», ajoute Ashley.

De son côté, Latoya est ravie de cette nouvelle, mais elle ne peut s'empêcher de culpabiliser. «J'ai vu Ashley traverser tant de choses en grandissant et maintenant tout ce à quoi je pense, c'est que son père était là et qu'il aurait pu être à ses côtés tout comme il l'était pour moi», conclut la jeune femme.

(L'essentiel/joc)