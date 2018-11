Lion Air doit «améliorer» ses mesures de sécurité

L'appareil de Lion Air, qui s'est abîmé au large de l'Indonésie fin octobre, faisant 189 morts, n'aurait pas dû être autorisé à voler après un problème technique lors du vol précédent, a indiqué mercredi l'agence de sécurité des transports. Elle a appelé la compagnie à renforcer sa sécurité.

Le Boeing 737 Max 8 à destination de Pangkal Pinang avait plongé dans la mer une dizaine de minutes après avoir décollé de Jakarta le 29 octobre. «Au cours du vol de Denpasar à Jakarta» précédant celui qui a eu une issue fatale, «l'appareil a subi un problème technique, mais le pilote a décidé de continuer le vol», a indiqué le responsable de l'agence.

«À notre avis, l'avion n'était plus en état de voler et n'aurait pas dû continuer», mais aurait dû revenir à son point de départ à Denpasar, sur l'île de Bali, a-t-il déclaré. Dans son rapport d'enquête préliminaire, l'agence indonésienne a souligné que la compagnie aérienne indonésienne à bas coût Lion Air devait encore renforcer ses mesures de sécurité.

Causes pas encore connues

Le document ne révèle pas les causes de l'accident - un rapport définitif n'étant pas attendu avant l'année prochaine -, mais il donne un point d'étape sur l'enquête et des recommandations. Lion Air doit prendre des mesures «pour améliorer la culture de sécurité» et s'assurer que «les documents opérationnels» qui répertorient notamment les réparations sur ses appareils «soient bien remplis et documentés». Le rapport ne formule pas de recommandations concernant le constructeur de l'appareil, Boeing.

Le Boeing 737 Max 8 exploité par Lion Air avait subi des problèmes récurrents liés à son système anti-décrochage, selon les premiers éléments fournis par l'enquête. Ces problèmes avaient été réparés et l'avion autorisé à repartir par les responsables techniques de Lion Air.

Problème de sondes

Les enquêteurs ont notamment évoqué un problème lié aux sondes d'incidence (AOA, Angle of Attack sensor) du Boeing 737 Max, l'un des avions de ligne les plus avancés du monde. Le rapport publié mercredi confirme que les pilotes du vol Denpasar-Jakarta et ceux du dernier vol avaient rencontré des difficultés liées au système automatisé utilisant ces capteurs, et qui évite à un avion de décrocher.

L'une des deux boîtes noires, celle qui collecte les données de vol, a été retrouvée, mais l'autre - qui enregistre les sons dans le cockpit - est toujours recherchée. 125 victimes du crash ont été formellement identifiées à ce jour par les autorités indonésiennes à partir des restes récupérés en mer par les services de secours.

