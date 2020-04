Une série égyptienne prédit la destruction d’Israël

Un seul extrait de la série de science-fiction «The End» a suffi a choquer Israël. Dimanche (26 avril), le ministre des Affaires étranges de l’État hébreu a condamné cette série égyptienne après la diffusion de son premier épisode. Il faut dire que dans une scène de la fiction se déroulant en 2120, un professeur déclare à ses étudiants qu’Israël a été détruit par les États arabes moins de 100 ans après sa création, provoquant la fuite des Juifs et leur retour dans leur pays d’origine en Europe.

Dans son communiqué, le ministre a qualifié les propos de la série de «complètement inacceptables, d’autant plus que les deux pays (ndlr: l’Égypte et Israël) ont un traité de paix depuis 41 ans», rapporte Associated Press, cité par business-standard.com. Interrogé par l’agence, le scénariste de «The End» («El-Nehaya» en arabe), Amr Samir Atif, a affirmé que la destruction d’Israël était possible «en l’absence de paix réelle et de véritable stabilité dans la région».

