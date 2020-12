«J’ai failli mourir, mais j’avais un ange à mes côtés»

Le matin de Noël, les habitants de la 2e Avenue Nord, dans le centre de Nashville, ont été réveillés par une grosse explosion. Il était 6h30 (13h30 au Luxembourg) lorsque les bâtiments des alentours ont été secoués par la déflagration. Des dizaines d’alarmes se sont alors déclenchées simultanément. Pour un petit moment de panique.

Aerial footage showing the damage from whatever went down in Nashville. Explosion rattled buildings on 2nd Ave. with scorched cars, structural damage and debris across the road. They think it was intentional. pic.twitter.com/U8DC9yCfzh