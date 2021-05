Un homme juif tabassé par des manifestants

Selon une porte-parole de la police, l'agression a eu lieu jeudi vers 18H30 (22H30 GMT): «cinq ou six hommes» ont roué de coups et aspergé de spray au poivre un homme de 29 ans, tout en lui lançant des injures antisémites. Une vidéo de la scène a été diffusée par le New York Post. La police, qui a lancé un appel à témoins sur Twitter, a précisé vendredi que la victime avait été hospitalisée dans un état «stable», sans donner son identité.

Un homme de 23 ans, identifié comme Waseem Awawdeh et soupçonné d'avoir participé à l'agression en frappant l'homme avec une béquille, a été arrêté et inculpé d'agression motivée par la haine et d'agression en réunion, selon la police. Les autres étaient toujours recherchés vendredi. Les faits se sont produits en marge de heurts entre manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens, rassemblés peu après l'annonce d'un cessez-le feu entre Israël et le Hamas après 11 jours de conflit.

Une femme a souffert de brûlures lorsque des engins de feux d'artifices ont été lancés sur les passants par des personnes non identifiées, toujours selon la police, qui enquête aussi sur ce cas, qu'elle considère comme un possible «crime motivé par la haine». Vingt-six personnes ont été interpellées lors de cette manifestation, selon la porte-parole.

(L'essentiel/afp)