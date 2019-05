Un Boeing 737 atterrit dans un fleuve

Un Boeing 737 avec 143 personnes à bord a manqué vendredi soir son atterrissage sur une base navale de Floride (sud-est des États-Unis) et terminé sa course dans un fleuve, sans faire de blessé grave, ont annoncé les autorités militaires. L'appareil, qui arrivait de la base américaine de Guantanamo, à Cuba, avec 136 passagers et 7 membres d'équipage à son bord, a plongé dans un cours d'eau peu profond sur la base militaire de Jacksonville. Tous les passagers ont été évacués de l'appareil.

Selon le bureau du shériff de Jacksonville, 21 personnes ont été conduites dans des hôpitaux locaux pour des blessures mineures, et d'autres ont été soignées sur place. Près d'une centaine de pompiers et de membres des services de secours ont été mobilisés sur l'accident, selon les autorités locales. Des images télévisées montraient l'avion partiellement submergé dans le fleuve, sans gros dégâts apparents.

«Tous sains et saufs. Police et pompiers sont magnifiques», a tweeté le maire de Jacksonville, Lenny Curry. L'appareil transportait des personnels de la base militaire de Guantanamo et leurs familles.

Etats-Unis : un Boeing 737 termine son atterrissage dans un fleuve en Floride – Le Monde https://t.co/AkTVZINKFApic.twitter.com/VbgFBN26xy– UniverSmartphone (@UniverSmartphon) 4 mai 2019

(L'essentiel/afp)