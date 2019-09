Les antisystème seraient qualifiés pour le 2e tour

Deux candidats antisystème, dont un en prison, ont affirmé dimanche soir être qualifiés pour le deuxième tour de la présidentielle en Tunisie. L'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui et l'universitaire indépendant Kais Saied, deux nouveaux venus sur la scène politique, ont revendiqué leur qualification sur la foi de deux sondages d'instituts privés. Mais le parti d'inspiration islamiste Ennahdha, dont le candidat Abdelfattah Mourou est donné troisième par ces sondages, a souligné que «seule l'Instance des élections donne les résultats». Les résultats officiels seront annoncés mardi au plus tard par l'Instance chargée des élections (Isie).

Selon les instituts Sigma Conseil et Emrhod, Kais Saied est arrivé en tête avec environ 19% des voix devant Nabil Karoui, crédité de quelque 15% des suffrages. M. Mourou est donné troisième avec 11 à 12,5% des voix. S'ils se confirment, ces résultats seraient un véritable coup de tonnerre qui balaye la classe politique tunisienne au pouvoir depuis la révolution de 2011, et ouvre une période d'immense incertitude dans le pays pionnier du printemps arabe. Des scènes de liesse se sont déroulées peu après la fermeture des bureaux de vote devant le quartier général de M. Karoui. Sa femme, Salwa Smaoui, a lu une lettre de son époux incarcéré, saluant «un jour exceptionnel pour la démocratie et pour l'histoire du pays».

De son côté, l'universitaire indépendant Kais Saied, 61 ans, surnommé Robocop en raison de sa diction rigide et de son visage impassible, s'est dit conscient d'avoir «une grande responsabilité»: «Je suis le premier du premier tour , et si je suis élu président j'appliquerai mon programme». M. Saied, connu des Tunisiens pour avoir commenté la scène politique sur les plateaux de télévision depuis la révolution de 2011, n'a aucun parti pour le soutenir et n'avait jamais disputé de campagne électorale. Sept millions de Tunisiens étaient appelés aux urnes pour le premier tour de ce scrutin, la deuxième élection présidentielle libre depuis la révolution de 2011. La participation a été de 45,2 %, a indiqué l'Isie.

(L'essentiel/afp)