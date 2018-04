Trump annonce des bombardements en Syrie

Le président américain Donald Trump a averti mercredi la Russie, alliée de Bachar el-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie après l'attaque chimique présumée imputée au régime syrien.

«La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et "intelligents"! Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela», a écrit M. Trump dans un tweet. Peu après, il a expliqué que les relations avec la Russie étaient «pires aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, y compris pendant la Guerre froide». Il a appelé à une désescalade.

La Russie n'a pas tardé à réagir à l'annonce. Moscou a insinué mercredi que les frappes américaines contre le régime de Damas pourraient servir à «effacer les traces des provocations» que les Occidentaux dénoncent comme une attaque à l'arme chimique dans l'enclave rebelle de Douma. «L'idée serait-elle d'effacer rapidement les traces de provocations par des frappes de missiles intelligents, et les inspecteurs n'auront plus rien à trouver en termes de preuves», s'est interrogée sur Facebook la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

La Syrie, qui se sent aussi concernée par l'affaire, a elle aussi réagi. Damas a dénoncé une «escalade dangereuse», selon l'agence officielle Sana. «Nous ne sommes pas étonnés par cette escalade dangereuse en provenance d'un régime comme celui des États-Unis qui a parrainé et parraine encore le terrorisme en Syrie».

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?