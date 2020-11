Ils meurent noyés quatre jours après leur mariage

Un drame est survenu le 28 octobre dernier sur les îles Turquoises, petit paradis situé au sud-est des Bahamas et au nord-est de Cuba. Après s’être mariés le 24 octobre à Long Island (New York), Mohammad Malik, 35 ans, et le Dr Noor Shah,

29 ans, se sont envolés pour ce qui devait être une lune de miel mémorable. Trois jours après leur arrivée, les jeunes mariés étaient en train de nager près de leur bungalow quand ils ont été subitement attirés au fond de l’eau.

Des témoins sont parvenus à tirer les victimes hors de l’eau, mais leurs efforts pour les ranimer se sont avérés vains, écrit le New York Post. Les frères de Mohammad se sont rendus sur place pour identifier les corps et les faire rapatrier. Les funérailles du couple, qui devait emménager ensemble cette semaine, ont eu lieu dimanche dans le New Jersey.

«Ils étaient profondément amoureux. L’alchimie qu’il y avait entre ces deux êtres humains était incroyablement fascinante. Ils s’adoraient», confie le père du jeune marié. «Quand ils étaient ensemble, Noor et Mohammed étaient magnétiques et transmettaient leur bonheur à tous ceux qui les entouraient, ajoute pour sa part Ahmad», l’un des frères de Mohammad. De son côté, l’hôpital NYU Langone Health, où travaillait Noor, a rendu hommage à une «chirurgienne prometteuse».

(L'essentiel/joc)