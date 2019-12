Un kangourou fait trempette dans la piscine

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, s'est dit lundi opposé aux demandes «irresponsables» et «destructrices d'emplois» de limiter l'industrie charbonnière face à l'actuelle crise meurtrière des feux de brousse liée au changement climatique. «Nous n'allons pas nous engager dans des objectifs irresponsables, destructeurs d'emplois et nuisibles à l'économie qui sont demandés», a dit le dirigeant sur la chaîne de télévision Channel 9, en réponse à des appels à adopter une politique plus respectueuse de l'environnement.

«Je ne vais pas rayer de la carte l'emploi de milliers d'Australiens en m'éloignant des industries traditionnelles», a-t-il dit sur un autre canal, Seven Network, parmi d'autres interviews matinales allant dans le même sens. Le gouvernement conservateur de Scott Morrison a farouchement défendu l'industrie lucrative du charbon en Australie, qui produit un tiers des exportations mondiales de ce minerai et fournit des emplois dans des circonscriptions électorales-clés.

La faune souffre

Ces déclarations de M. Morrison interviennent au lendemain de son retour précipité de Hawaï où il était en vacances. Ce voyage avait choqué l'opinion publique, alors que l'Australie était toujours en proie à d'immenses incendies qui ont déjà détruit une superficie équivalente à la Belgique et dont les fumées toxiques enveloppaient plusieurs villes de l'est, notamment Sydney. Dimanche, il avait dit regretter d'être parti en vacances dans ce contexte, et avait présenté ses excuses.

La situation s'est nettement améliorée lundi, mais les incendies ont détruit au moins 30 000 km² de terres, tué au moins 10 personnes et détruit plus de 800 maisons. Jusqu'ici ils n'ont fait qu'effleurer les zones densément peuplées, mais quelques petites villes ou des villages ont senti les flammes. Outre les habitants, la faune sauvage souffre aussi énormément de ces feux et de leurs conséquences.

L'une des pires saisons jamais enregistrées

Des pompiers ont ainsi donné à boire à un koala assoiffé. «Je suis tombé sur ce petit gars assoiffé lors de l'incendie de Cudlee Creek cet après-midi, je lui ai donné quelques bouteilles d'eau», peut-on lire sur la page Facebook qui a posté les images.

Par ailleurs, une famille a filmé un kangourou faisant trempette dans la piscine d'une maison alors que les températures extérieures avait dépassé les 42 degrés (aussi dans la vidéo ci-dessus). Si les feux de brousse sont endémiques en Australie, les scientifiques affirment que plusieurs phénomènes météorologiques se sont conjugués pour faire de cette saison l'une des pires jamais enregistrées en la matière.

(L'essentiel/utes/afp)