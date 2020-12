«La dernière cruauté de Trump» avant son départ

Les États-Unis font partie des rares démocraties dans le monde qui pratiquent encore la peine de mort. Une anomalie pour Joe Biden, qui a prévu dans son programme d'abolir la peine capitale au niveau fédéral. «Celle-ci doit être remplacée par une peine de prison à vie incompressible», est-il écrit dans son programme justice.

Le président élu pourra-t-il le faire? Rien n'est moins sûr. Premier verrou, le nouveau président démocrate devra posséder la majorité au Sénat pour avoir la possibilité de passer des réformes aussi majeures. Or, ceci est encore loin d'être garanti. Autre spécificité, cette décision ne pourrait s'appliquer qu'au niveau fédéral, mais rien n'obligera les États qui pratiquent encore la peine de mort à adapter cette décision en droit local.

Record d'exécutions au niveau fédéral

Aux États-Unis, 22 États ont aboli la peine capitale et 5 ont mis en place un moratoire qui suspend les exécutions. Le plus récent à avoir décidé d'une telle suspension est la Californie, en 2019. Aucune exécution n'a eu lieu dans l'État américain le plus peuplé depuis 2006. Ce n'est pas le cas des États du sud, notamment du Texas, qui détient le record des exécutions sur une année.

La seule solution pour une abolition totale serait que la Cour suprême décide que la peine de mort n'est pas un châtiment adapté sur le plan constitutionnel. Ce n'est pas le cas pour l'instant et les récentes nominations de juges conservateurs par Donald Trump ne vont pas dans le sens d'une évolution de la jurisprudence.

En attendant, l'actuel président américain marque sa différence avec ses prédécesseurs en fin de mandat. Contrairement à la tradition, le président sortant n'a pas suspendu les exécutions fédérales prévues. Pire, il les enchaîne. Huit personnes ont été mises à mort depuis l'été. Cinq autres doivent être exécutées d'ici la fin de l'année, pour atteindre le plus grand total depuis 1927. Pour l'hebdomadaire The New Yorker, cela constitue «la dernière cruauté de Donald Trump» avant son départ.

(Thomas Holzer/L'essentiel)