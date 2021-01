La délivrance, pour Melania Trump? L’ex-première dame s’est en tout cas montrée plus souriante qu’à l’accoutumée au moment de quitter la Maison-Blanche, mercredi. C’est la mine radieuse qu’elle a accompagné Donald Trump à la base aérienne Joint Base Andrews (Maryland), avant de monter à bord d’Air Force One en direction de la Floride. L’ex-mannequin a quitté le froid de la côte est dans un ensemble noir très solennel.

C’est dans une robe Gucci psychédélique que Melania Trump a débarqué en Floride. Son arrivée a d’ailleurs beaucoup fait rire les internautes, tant l’ex-première dame semble pressée de retourner vaquer à ses occupations. Après avoir descendu pour la dernière fois les marches d’Air Force One, Donald Trump a marqué un temps d’arrêt pour saluer la presse. Son épouse, elle, a continué tout droit. «Melania est totalement passée à autre chose. Elle a déjà arrêté de poser», s’est amusé un twitto.

Melania is totally done. She already quit posing.

pic.twitter.com/BRoBardBgx — Diego E. Barros (@diegoebarros) January 20, 2021

Les rumeurs vont bon train quant à l’avenir de Melania Trump. En novembre dernier, une ancienne conseillère du président républicain assurait que la quinquagénaire trépignait d’impatience à l’idée de quitter son mari. «Melania compte chaque minute jusqu’à ce qu’il quitte la présidence et qu’elle puisse divorcer», avait affirmé Omarosa Manigault Newman, qui avait participé à l’époque à l’émission «The Apprentice». D’autres sources prétendent au contraire que Donald et Melania Trump sont soudés, même s’ils font chambre à part et qu’ils passent peu de temps ensemble.

Selon le New York Times, l’ex-première dame n’aurait pas l’intention de s’installer à long terme à Mar-a-Lago. Elle aurait passé ses dernières semaines à la Maison-Blanche à chercher une maison en Floride, dans les environs de Jupiter. Il faut dire que le couple n’est pas le bienvenu dans son club privé: le voisinage fait front commun pour l’empêcher de s’y établir. En 1993, Donald Trump avait en effet signé un accord stipulant qu’il ne transformerait jamais son club privé en résidence permanente.

(L'essentiel/joc)