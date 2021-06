Un intrus dans sa chambre une fois par semaine

Guste Janusauskaite est une mannequin lituanienne installée depuis des années en Floride. La jeune femme de 22 ans vit avec sa mère dans un quartier résidentiel de Floride a priori sûr. Raison pour laquelle Guste n’a pas compris pourquoi sa maman insistait pour installer une caméra de surveillance devant leur maison. Force est de constater que l’habitante a eu fin nez: le soir même de l’installation du dispositif, la mannequin et sa mère ont été prises d’un frisson d’effroi en visionnant l’enregistrement.

Les deux femmes ont en effet constaté que juste après l’arrivée de Guste vers 23h, un individu s’était introduit dans la propriété pour venir se poster devant sa fenêtre. Une manie qu’il a réitéré chaque dimanche soir depuis lors. «Alors il connaissait mon emploi du temps et l’heure à laquelle je rentrais», tremble l’ancienne étudiante. Le lit de la Lituanienne étant installé contre la fenêtre, le visage de l’intrus n’était donc qu’à quelques centimètres d’elle quand elle dormait. «Que Dieu bénisse l’intuition de ma mère, parce qu’elle m’a assurément sauvé la vie», confie la mannequin sur TikTok.

«Mon cœur s’est arrêté»

Après cet incident, les deux habitantes ont alerté la police, qui s’est contentée de leur conseiller de bien verrouiller leur porte et de garder leurs stores fermés. «Alors, nous avons déplacé la caméra plus près de ma chambre et l’avons à nouveau surpris quand il est revenu», explique Guste, qui a tiré un fil entre deux arbres dans le but de faire tomber l’intrus afin d’être alertée de sa présence. Sa stratégie a fonctionné une nuit, quand la jeune femme est rentrée vers 2h du matin. «Mon cœur s’est arrêté et j’ai commencé à avoir une crise de panique», raconte la mannequin.

Alertée, sa mère s’est mise à tambouriner contre la fenêtre. Pris en flagrant délit, l’homme a quitté les lieux calmement, sans être inquiété par la police. «C’est comme ça que des femmes meurent, parce que personne ne nous écoute alors que nous sommes constamment en danger», s’indigne Guste. Elle ajoute: «Je fume à ma fenêtre tous les soirs. (…) Il aurait pu facilement traîner mon cul par la fenêtre et m’enlever pour aller je ne sais où.» Selon Bored Panda, la jeune femme et sa mère ont depuis déménagé et envisagent de suivre des cours d’autodéfense.

(L'essentiel/joc)