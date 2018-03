L'Équateur punit Assange et le prive d'Internet

Le gouvernement de Lenin Moreno prévient qu'il pourra adopter «d'autres mesures» si l'Australien venait de nouveau à «manquer à son engagement» de ne pas interférer dans les relations de l'Équateur avec d'autres pays, dont les États-Unis. Quito n'a pas précisé de quelle manière le fondateur de WikiLeaks avait manqué à son «engagement écrit pris avec le gouvernement fin 2017, selon lequel il promettait de ne pas publier des messages constituant une ingérence dans la relation (de l'Équateur) avec d'autre États».

La réaction du pays andin intervient après une série de tweets postés lundi soir par Julian Assange, où il reproche le «timing» de l'expulsion de diplomates russes par des pays occidentaux en réaction à l'empoisonnement d'un ex-agent russe au Royaume-Uni, «12 heures après l'un des pires incendies d'immeubles de l'histoire post-soviétique», celui d'un centre commercial en Sibérie.

«Misérable petit ver de terre»

L'Australien s'est attiré mardi les foudres d'un ministre britannique. «Il est très regrettable que Julian Assange reste dans l'ambassade d'Équateur», a déclaré mardi le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères Alan Duncan devant le Parlement. «Il est grand temps que ce misérable petit ver de terre sorte de l'ambassade et qu'il se rende à la justice britannique», a-t-il ajouté.

L'Australien de 46 ans avait trouvé asile en juin 2012 dans l'ambassade d'Équateur pour échapper à une extradition vers la Suède où il était recherché depuis fin 2010 pour des accusations de viol et d'agression sexuelle qu'il niait. Il craint, en cas d'arrestation, d'être extradé et jugé aux États-Unis pour la publication par WikiLeaks en 2010 de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains.

Malgré l'abandon des poursuites pour viol en mai 2017, un tribunal londonien a refusé en février de lever son mandant d'arrêt au motif qu'il n'avait pas respecté les conditions de sa liberté sous caution. Le gouvernement équatorien avait annoncé fin février que le projet de médiation proposé au Royaume-Uni pour résoudre le cas de Julian Assange était «au point mort».

(L'essentiel/afp)