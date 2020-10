Sa copine décède: il avertit son père mais pas la police

Un Américain de 45 ans a été arrêté lundi et incarcéré dans le comté de Benton, dans le Tennessee. Il est reproché à Jimmy Beck Jr. d’avoir pris une mauvaise décision après le suicide de sa petite amie. Au lieu de prévenir la police, l’homme a préféré prendre un avion le jour même pour la Californie afin d’annoncer la nouvelle en personne à son propre père.

Celui-ci a prévenu les autorités du Tennessee, qui ont retrouvé le corps de Melanie Herndon chez elle, près de Nashville, le 26 novembre 2019. Une autopsie a confirmé que la victime s’était suicidée avec un pistolet. Lundi, Jimmy Beck Jr. est finalement rentré de Californie, et les autorités du Tennessee l’ont écroué, explique The Tennessean.

Mis en examen pour avoir omis de signaler un décès survenu dans des circonstances suspectes, inhabituelles ou non naturelles et pour falsification de preuves, le quadragénaire a été placé en détention et sa caution fixée à 5000 dollars.

(L'essentiel/joc)