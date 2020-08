Une attaque fait 20 victimes au Burkina Faso

«Une vingtaine de personnes» ont été tuées vendredi lors d’une attaque dans l’Est du Burkina Faso, a annoncé le gouverneur de la région. «Des individus armés non identifiés» s’en sont pris à un marché.

«Vers 12h (14h au Luxembourg), des individus armés non identifiés ont fait irruption dans le marché de bétail de Namoungou, village de la commune de Fada N'Gourma et se sont attaqués aux populations». «Le bilan provisoire fait état d’une vingtaine de personnes tuées et de nombreux blessés», a indiqué le gouverneur, le colonel Saidou Sanou, dans un communiqué.

«Les assaillants ont fait irruption dans le marché sur des motos et ont ouvert le feu sur les gens», a expliqué à l’AFP un habitant de la localité. Une opération de ratissage est en cours dans la zone, a affirmé le colonel Sanou, invitant la population à la «plus grande vigilance mais aussi à une étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité».

Plus de 1 100 morts depuis cinq ans

L’Est et Nord du Burkina Faso sont les régions les plus touchées par les exactions jihadistes qui ont fait plus de 1 100 morts et plus d’un million de déplacés depuis cinq ans. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de l’ordre du Burkina n’arrivent pas à enrayer la spirale de violences jihadistes, malgré l’aide de forces étrangères, notamment de la France, présente dans le Sahel avec 5 100 hommes dans le cadre de l’opération antijihadiste Barkhane.

Les violences jihadistes, mêlées à des conflits intercommunautaires, qui touchent le centre du Sahel, ont fait au total 4000 morts au Mali, au Niger et au Burkina Faso en 2019, selon l’ONU.

(L'essentiel/afp)