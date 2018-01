2 policiers tués dans une attaque attribuée à l'ELN

Deux policiers ont été tués jeudi soir en Colombie lors d'une attaque attribuée par les autorités à la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN, guévariste), au lendemain de la suspension par le président colombien Juan Manuel Santos des négociations de paix avec les rebelles. Deux inconnus circulant à moto leur ont tiré dessus alors que les deux policiers patrouillaient à Arauca, une ville située dans le département du même nom à la frontière avec le Venezuela, a indiqué une source policière à l'AFP.

Une dirigeante de la guérilla colombienne de l'Armée de libération nationale (ELN), chargée de négocier avec le gouvernement colombien un accord de paix, est décédée à Cuba, a annoncé jeudi le groupe rebelle. Elle était l'une des guérilleras les plus anciennes de l'organisation.

À leur arrivée à l'hôpital, les deux hommes étaient décédés, a précisé la même source. «Selon les premiers éléments de l'enquête, les auteurs de cette attaque sont membres du front Domingo Laín de l'ELN», actif dans la région, a-t-elle ajouté.

L'ELN, dernière guérilla active de Colombie, n'a pas pour le moment revendiqué être à l'origine de ce double meurtre. Mais l'incident intervient au lendemain de la suspension des accords de paix par M. Santos, qui a dénoncé la reprise des «attaques terroristes». Selon lui, elles ont causé la mort d'un soldat et blessé deux autres dans le nord-est de la Colombie. Cette attaque de l'ELN, qui compte quelque 2 000 combattants, s'est produite quelques heures après les 101 jours de trêve entre les deux parties.

Quid de l'avenir des négociations?

Les parties avaient prévu d'entamer mercredi un cinquième cycle de négociations dans la capitale équatorienne. L'ancien vice-président Gustavo Bell, responsable des négociations pour le gouvernement colombien, a affirmé jeudi que le gouvernement décidera de l'avenir des négociations à l'issue de la rencontre samedi de M. Santos avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite en Colombie.

L'ONU et l'Église catholique participaient à la vérification du respect de la trêve, en vigueur depuis le 1er octobre et jusqu'au 9 janvier. M. Santos souhaite signer avec l'ELN un accord similaire à celui signé en 2016 avec la guerilla marxiste des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc), qui s'est reconvertie en parti politique.

En un demi-siècle, ce conflit armé impliquant des guérillas, des paramilitaires, des forces gouvernementales et des trafiquants de drogue, a fait au moins 260 000 morts, plus de 60 000 disparus et 7,4 millions de déplacés.

